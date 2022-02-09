МИД РФ призвал к дипломатическому урегулированию споров между Индией и Пакистаном

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская сторона исходит из того, что все разногласия между Индией и Пакистаном должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что все имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской деларации 1999 года", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Кашмире.

Также Захарова подчеркнула, что Россия неизменно придерживается "принципа невмешательства в территориальные споры между Республикой Индией и Исламской Республикой Пакистан".

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат): первая - Джамму и Кашмир, вторая - Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

Решение не поддержала часть мусульманского населения Джамму и Кашмира и некоторые местные политические партии, выступающие за автономию региона и сохранение прежних привилегий. Против такого решения Индии выступил и соседний Пакистан, который контролирует часть исторического Кашмира. В регионе активизировались вооруженные группировки, выступающие за отделение от Индии.