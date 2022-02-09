В Думу внесли законопроект, закрепляющий обязанность госорганов вести страницы в соцсетях

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ("Единая Россия") внес в палату законопроект, которым предлагается закрепить обязанность органов власти создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию. Текст документа размещен в думской электронной базе данных в среду.

"В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики органов власти в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях - от федерального до муниципального", - сказал ТАСС Хинштейн.

Также поправками предлагается ввести понятие "официальная страница" госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Нужно сказать, что в вопросе задействования интернета для общения государства и общества Россия выступает трендсеттером. Число госпабликов в соцсетях достигло 55 млн. Если законопроект будет поддержан, эта норма будет закреплена официально. Прямой диалог с людьми необходим, это позволяет оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества", - подчеркнул депутат.

Как отмечается в пояснительных материалах, Минцифры России разработает соответствующий функционал на базе Госуслуг, обеспечивающий возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях госорганами и организациями. "Указанный подход будет способствовать устранению сложностей с поиском и восприятием информации, размещаемой органами и организациями, так как пользователь будет взаимодействовать непосредственно с интерфейсом социальной сети, чья структура является давно изученной и привычной", - говорится в пояснительной записке.