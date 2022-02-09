Захарова заявила, что Россия не планирует вторгаться на Украину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не планирует вторгаться на Украину, но не исключено, что такие планы есть у США. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что нагнетание обстановки вокруг гипотетического вторжения России на Украину сравнимо с тем, что происходило в начале 2000-х годов в американской прессе перед военной операцией США и их союзников в Ираке. "Каждый день выходили десятки репортажей, нагнеталась истерика по телевидению, журналисты просто не находили других тем. Оказалось, что это были изначальные планы США напасть на Ирак - им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды", - подчеркнула она.

"Все это было спланированной операцией, - отметила Захарова. - <…> Очень напоминает такую же фальшивую историю сейчас в отношении Украины и неких "агрессивных планов". У нас таких агрессивных планов нет. Но у меня есть ощущение, что они есть у Соединенных Штатов Америки".

"Мы узнаем из американских газет, что мы должны напасть на Украину. При том, что мы себя считаем с этой страной народом единой истории, - подчеркнула Захарова. - Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в который люди сопереживают нашу общую историю и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия? Это абсурд".