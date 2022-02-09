Антонов: США, вероятно, в любом случае разработают новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что американские власти разработают новые антироссийские санкции в любом случае, вопрос лишь в том, когда их введут.

"Мы исходим из того, что в принципе санкции - это недопустимые меры. Санкции мы признаем те, которые одобряет Совет Безопасности Организации объединенных Наций, - сказал он в среду журналистам, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Москва привержена принципу, что введение Вашингтоном санкций против российского руководства будет означать разрыв двусторонних дипломатических отношений. - То, что происходит сегодня в Вашингтоне, то, что происходит сегодня на Капитолии, очень трудно объяснить одним-двумя предложениями. Идет соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому, политическому имиджу нашей страны. Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны при любых обстоятельствах, весь вопрос только о том, когда они будут введены".

Посол РФ в США заявил, что в Соединенных Штатах сложился своего рода антироссийский консенсус и потребуется очень много усилий в Вашингтоне и Москве, чтобы сломить такой настрой.

"Вынужден признать, что здесь существует антироссийский консенсус, и нам потребуется очень много усилий и в Москве, и здесь, в Вашингтоне, чтобы сломить вот этот антироссийский настрой политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки", - сказал он журналистам. Как подчеркнул российский дипломат, "любые подвижки" в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона "рассматриваются здесь [в США] как уступки".

Отношения с США

Антонов заявил, что Россия готова оказать США содействие в формировании нужной им структуры посольства в Москве, но на равноправной основе.

"Мы сказали о том, что мы готовы оказать содействие американским коллегам в формировании той структуры посольства, которая им необходима, но автоматизма <...> здесь не будет. Мы готовы работать на равноправной основе", - сказал он.

При этом российский посол подчеркнул, что в настоящий момент США выдают визы дипломатам РФ только в обмен на визы для своих сотрудников, а для себя зачастую требуют визы без разменов. "Американцы сокращают наше здесь присутствие и далеко не всегда дают визы. Причем дают визы только в обмен на визы для своих сотрудников. При этом важно, что для себя частенько американцы требуют получения виз без всяких разменов", - отметил он.

Москва предпринимает все усилия для того, чтобы стабилизировать двусторонние отношения России и Соединенных Штатов. "Я вас хочу заверить в том, что российские дипломаты делают все возможное, чтобы стабилизировать российско-американские отношения", - отметил он. "<...> Такое состояние (стабилизация двусторонних отношений - прим. ТАСС) отвечает национальным интересам России и Соединенных Штатов Америки", - убежден Антонов.

Попытки США свести диалог с РФ по безопасности к теме Украины совершенно неверны, речь идет о международном порядке и его основах, сказал Антонов.

"Сегодня главная для нас задача - это понять, как двигаться по пути решения архиважной проблемы - получение гарантий от Соединенных Штатов Америки, от других стран НАТО в отношении безопасности нашей страны, - отметил он. - И попытки здесь коллег в Вашингтоне свести весь вопрос к Украине абсолютно неверны. Мы не об этом говорим. Мы даже говорим не о европейской безопасности, мы говорим о международном порядке, на чем этот международный порядок должен быть основан. На основе тех решений, которые приняли отцы - основатели Организации Объединенных Наций, на основе <...> существования этой всемирной организации, Совета Безопасности, Устава ООН, многосторонних структур или же на порядке, основанном на правилах, которые вырабатываются здесь в Вашингтоне".

На вопрос о том, планируются ли контакты между сторонами, в том числе на высшем уровне, по ситуации в сфере безопасности, Антонов ответил: "Сегодня практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне".