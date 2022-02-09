Антонов заявил, что Запад ведет против России информационную войну

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Запад развязал против России информационную войну. Об этом заявил в среду в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

"Никто не отменял информационную войну. Информационная война навязана, информационная война продолжается. И образчиком этой неприемлемой информационной кампании является недавняя публикация Блумберга, когда было сказано о том, что уже Россия напала на Украину", - сказал дипломат.

Как напомнил Антонов, "никто из высших российских представителей никогда не говорил о том, что Россия собирается напасть на какое-то государство". "Все это - лживые новости", - отметил посол, имея в виду нынешний информационный фон на Западе, созданный в отношении России. Антонов подчеркнул, что поднимает эту тему постоянно в своих контактах с должностными лицами США.

В субботу примерно в полночь по московскому времени (16:00 пятницы по времени восточного побережья США) информационное агентство Bloomberg на своем сайте разместило заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили, а СМИ признало ошибку и принесло извинения. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", а упоминание о якобы имевшей место российской агрессии было обнародовано случайно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ТАСС ситуацию, сказал, что "вряд ли это могло быть провокацией". В то же время, отметил он, все это "демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями", сделанными в Вашингтоне, Лондоне и других европейских столицах. При этом Песков подчеркнул, что "любая искра чрезвычайно опасна".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве постоянно звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные домыслы.