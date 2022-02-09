Грызлов: вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта в Донбассе

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта на востоке страны, в то время как украинская делегация на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе продолжает отказываться от прямого диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания.

"Позиция украинской делегации так и не изменилась. Киев упорно продолжает отказываться от ведения в контактной группе прямого диалога с представителями Донбасса и реагировать на их предложения. При этом Вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта", - сказал он.

Также Грызлов заявил, что поведение Киева в контактной группе способствует лишь заморозке конфликта. "Сложившаяся ситуация, спровоцированная Киевом, фактически привела к тупику в переговорах рабочих групп ТКГ (Трехсторонней контактной группы - прим. ТАСС) по политическим, гуманитарным, экономическим направлениям и вопросам безопасности. Поведение украинской делегации способствует заморозке, а не урегулированию конфликта", - сказал он.

Как отметил Грызлов, "представители Донецка и Луганска вновь предложили согласовать единый порядок пересечения пунктов пропуска на линии соприкосновения, в том числе в районе н. п. Счастье, необходимый в связи с сохраняющейся эпидемиологической ситуацией". По его словам, "украинская делегация отказалась принять решение по этому вопросу".

По его словам, заверения Киева о приверженности минским соглашениям не изменили его поведение. "Ряд западных политиков, включая президента Франции Эманнюэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что [украинский лидер] Владимир Александрович Зеленский готов выполнить минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны", - сказал он.

Грызлов также сообщил, что Киев отказывается обсуждать условия мирного завершения конфликта в Донбассе. "Несмотря на все заверения, украинские переговорщики по-прежнему не представили никаких предложений по мирному политическому урегулированию конфликта и в очередной раз отказались реагировать в контактной группе на соответствующие предложения Донецка и Луганска. На них так и нет ни положительного, ни отрицательного ответа", - сказал он.