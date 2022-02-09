Посол РФ считает, что соотечественники в Латвии имеют право говорить на родном языке

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Соотечественники в Латвии имеют право свободно говорить и учиться на родном языке, изучать культуру и историю Родины предков. Об этом заявил в среду посол РФ в этой балтийской республике Михаил Ванин.

"Исходим из того, что наши соотечественники имеют право свободно говорить и учиться на родном языке, изучать культуру и историю Родины своих предков, - сказал он в интервью газете "Сегодня неделя". - Только так "русский мир" за пределами нашей страны может сохранить свою уникальную идентичность и передать ее следующим поколениям.

Ремонт братских захоронений

Ванин сообщил, что МИД Латвии не удовлетворяет заявки России на ремонт братских захоронений.

"Несмотря на прилагаемые усилия, процесс по восстановлению советских воинских захоронений все же серьезно "тормозится" из-за неконструктивной позиции МИД Латвии, - сказал он. - Начиная с 2019 года ни одна из наших заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на братских воинских захоронениях не получила одобрение латвийского внешнеполитического ведомства".

Также он сообщил, что вопиющие акты вандализма в отношении советских мемориалов в Латвии вызывают обеспокоенность.

Сворачивание связей с Россией

Посол РФ считает, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с Россией.

"Складывается впечатление, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с нашей страной: вот уже несколько лет как "заморожена" работа совместной комиссии историков, в подвешенном состоянии находится межпарламентское сотрудничество, искусственно тормозится реализация ряда наших инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах", - сказал он.

Экономические отношения

Ванин заявил, что Россия готова развивать экономические отношения с Латвией, но не в ущерб себе. "Мы готовы создавать благоприятную среду для развития торгово-экономических отношений с Латвией, но не в ущерб нашим интересам", - сказал он.

Как отметил посол, в основе переориентации российских грузов из латвийских портов в Россию лежит в первую очередь экономическая целесообразность.

"Прибыль, полученная от перевалки грузов, остается в стране, - указал Ванин. - С появлением новой портовой инфраструктуры на северо-западе России формируется перспективный кластер народного хозяйства, появляются дополнительные рабочие места. Транзит становится одним из локомотивов в развитии этого региона".

Товарооборот растет

По словам посла, "в отличие от политического диалога товарооборот между Россией и Латвией демонстрирует небольшую положительную динамику, и это в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции".

По данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот за 2021 год увеличился на 25,9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (с $3,7 млрд в 2020 году до $4,66 млрд в 2021 году). При этом рост произошел в основном за счет увеличения российского экспорта - на 29,1% (с 3,22 до $4,16 млрд), в то время как импорт из Латвии вырос только на 3,87% (с $476,4 до $494,9 млн).

"Вместе с тем важно отметить, что рост товарооборота состоялся только в стоимостном выражении, физические объемы экспорта и импорта, к сожалению, уменьшились", - указал Михаил Ванин.

Также наблюдается незначительный рост взаимных инвестиций, указал посол. Согласно данным Центрального банка РФ, за шесть месяцев 2021 года российские прямые инвестиции в Латвию увеличились с $1,6 до $1,7 млрд, прямые инвестиции из Латвии в Россию за аналогичный период возросли с $359 до $387 млн.