Путин проведет переговоры с Токаевым в Кремле

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит серию очных международных контактов. В четверг его гостем в Кремле будет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как говорил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудят двусторонние отношения, торгово-экономическое взаимодействие и интеграционные процессы на евразийском экономическом пространстве. По прогнозу представителя Кремля, Путин и Токаев обменяются мнениями о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам. Песков обещал, что по итогам переговоров президенты выступят с заявлениями для прессы.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркивал, что Москва придает огромное значение визиту Токаева, поскольку Казахстан - важный партнер РФ.

Как сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, рабочий визит Токаева в Россию продлится два дня. 11 февраля глава казахстанского государства будет работать в Казани, где встретится с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.

В конце января в интервью телеканалу "Хабар-24" президент Казахстана заявил, что во время визита в РФ будут подписаны очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между странами. Глава государства также отметил, что отношения между Казахстаном и Россией всегда были тесными, конструктивными и партнерскими.

Экономическая интеграция

Как ранее говорил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, республика поддерживает с Россией более тесные отношения, чем со всеми другими странами, государства являются стратегическими и интеграционными партнерами. Он подчеркивал, что Россия - главный торговый партнер Казахстана и что, по предварительным данным, в 2021 году двухсторонний товарооборот приблизился к рекордной отметке $24 млрд.

Среди крупнейших российских инвесторов в Казахстане посол назвал нефтяную компанию "Лукойл", которая в прошлом году заключила соглашение об освоении месторождений на шельфе казахстанской части Каспийского моря с общей стоимостью работ, которая оценивается в $20 млрд. В Казахстане налажены сборочные производства российских вертолетов, грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, принято решение организовать совместный выпуск легкого многоцелевого самолета "Байкал". Совместными усилиями развиваются урановая и горнодобывающая отрасли, производство удобрений и возобновляемая энергетика. На казахстанском финансовом рынке работают Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ. Госкорпорация "Росатом" готова стать подрядчиком строительства АЭС в Казахстане.

Личные встречи

Для Путина и Токаева это будет первая личная встреча после январских событий в Казахстане, когда в ряде городов страны прошли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки и погромы, и когда в республику по просьбе Токаева временно вводились миротворческие силы ОДКБ. Тогда главы государств несколько раз общались по телефону и участвовали по видеосвязи в саммите организации. По оценке властей республики, это опыт продемонстрировал жизнеспособность, эффективность ОДКБ и ее способность к оперативным действиям.

Встречей с казахстанским коллегой президент РФ продолжит начатую в феврале серию внешнеполитических контактов. За последние дни глава российского государства провел в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Аргентины Альберто Фернандесом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также побывал в Пекине, где перед церемонией открытия Олимпиады встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На 15 февраля в Москве запланирована первая личная встреча Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.