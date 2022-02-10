Российские дипломаты по всему миру отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты по всему миру отмечают 10 февраля День дипломатического работника.

В этом году исполняется 20 лет с учреждения этого профессионального праздника. В МИД обещают по этому случаю целый спектр мероприятий. С поправкой на третий год пандемии многие из них пройдут онлайн или в гибридном формате.

В рамках очной части программы министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику советскому и российскому государственному деятелю Евгению Примакову. Ожидается, что в фойе центрального здания дипведомства откроется и историко-документальная выставка.

За минувший год сотрудникам дипслужбы удалось отстоять Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и продлить срок его действия еще на пять лет, а также обеспечить гуманитарное содействие народу Афганистана после вывода американских войск и смены правительства в республике.

Так что не случайно, что дипломатия сегодняшней России, по оценке замглавы дипведомства Сергея Рябков, стала "не только искусством возможного, но, в какой-то мере, искусством невозможного".

Служебный приказ

День дипломата был учрежден в 2002 году по указу президента Владимира Путина. Дело в том, что 10 февраля 1549 году было создано специальное внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ.

С тех пор отстаивать интересы России за рубежом направлялись выдающиеся соотечественники. Среди них поэты Александр Грибоедов и Федор Тютчев, канцлер Александр Горчаков, нарком Георгий Чичерин и министр Андрей Громыко. В публичных выступлениях Сергей Лавров нередко вспоминает эти фамилии - от Александра Невского, который договаривался с монгольским ханом Батыем об условиях, сохранивших "самостоятельность внешней политики" России, до Андрея Громыко, "рекордсмена по годам" на посту министра и одного из авторов Устава ООН.

Министр не раз говорил, какими качествами должен обладать настоящий дипломат. Среди них эрудиция, знание как минимум двух иностранных языков, умение слышать собеседника и не терять самообладание ни в каких ситуациях. А дипломат XXI века, по мнению Лаврова, должен также уметь бороться с "фейкньюс" и ложью.

На боевом посту

Что касается самого министра, то профессиональный праздник он встретит на работе. По традиции в День дипломатического работника Лавров принимает участие в праздничных мероприятиях и дает интервью СМИ.

В этом году глава российского дипведомства проведет 10 февраля за столом переговоров - днем состоится его встреча с британской коллегой Лиз Трасс.

Глава МИД Британии прибыла в Москву накануне, и ее предстоящая дискуссия с Лавровым не получится простой из-за очевидных разногласий между сторонами. Но, возможно, профессиональные качества Лаврова и его умение не поддаваться на провокации поможет "пробить лед" в российско-британских отношениях, а также вокруг украинской повестки.