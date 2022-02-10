Кабулов: власти Афганистана не ставят вопрос об отстранении посла в России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Афганистана не ставят вопрос об отстранении действующего посла в РФ от его обязанностей, они обратились к Москве с просьбой принять здесь нескольких дипломатов в дополнение. Об этом в интервью газете "Известия" заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"К нам нынешние официальные власти Афганистана обратились с просьбой принять здесь двух-трех дипломатов в дополнение. Обратите внимание - речь идет о дополнительной ротации, они не ставят вопрос об отстранении действующего посла от его обязанностей, - сказал он. - Мы согласны, чтобы такие дипломаты подъехали, а дальше это внутреннее дело самих афганских властей и их посольства, мы в такие процессы не вмешиваемся".

Ранее Кабулов в интервью ТАСС заявил, что Россия не исключает возможности Кабула направить ряд дипломатов младшего и среднего звена для усиления кадрового состава диппредставительства республики в Москве.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.