Комитет Госдумы 15 февраля может рассмотреть обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, вероятно, уже 15 февраля рассмотрит внесенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признать Донецкую и Луганскую народные республики, после этого документ поступит в Совет Думы. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Леонид Калашников.

"Будет комитет, скорее всего, 15 [февраля] обсуждать и дальше выносить на Совет Думы", - сказал депутат, который также является членом фракции КПРФ и одним из авторов документа.

Калашников при этом уточнил, что свое решение по проекту обращения направила только "Справедливая Россия - За правду", другие фракции свою позицию не представили. "Пока никакая [реакция от фракций] не поступает, кроме "Справедливой России". Они кое-что прислали нам, такое половинчатое решение. Кое с чем они согласны, кое с чем нет", - уточнил он.

"Но мы все равно будем принимать решение, и комитет будет дальше это отправлять на Совет Думы. И решение будет формулировать Совет Думы, когда рассматривать [проект на заседании палаты]", - заключил Калашников.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.