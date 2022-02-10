Посол России в Германии назвал абсолютно контрпродуктивными поставки оружия на Украину

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал совершенно контрпродуктивными поставки оружия Киеву, подчеркнув, что это провоцирует националистические и экстремистские силы на Украине на неконтролируемые действия, которые могут привести к возникновению еще одного кризиса. Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Мы считаем поставки оружия на Украину абсолютно контрпродуктивными", - отметил Нечаев. При этом он добавил, что подобный шаг не способствует мирному разрешению конфликта. "Более того, это [поставки оружия] провоцирует националистические и экстремистские силы на Украине на неконтролируемые действия, которые могут вызвать еще один кризис", - констатировал дипломат. Вместе с тем он указал на то, что возможные поставки оружия Киеву со стороны ФРГ "были бы очень плохим сигналом для германо-российских отношений".

Кроме того, Нечаев заверил, что Россия выступает за деэскалацию ситуации. "Мы определенно не хотим, чтобы этот конфликт вспыхнул. Мы мирные люди и не нуждаемся в войне с нашим соседом", - продолжил посол, заметив, что "западные партнеры России очень сильно накалили обстановку через СМИ". "Если Украину накачать оружием, войсками и спецназом из-за рубежа, это тоже может привести к провокациям", - заключил Нечаев.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как указали в оборонном ведомстве ФРГ, процесс проверки поставок гаубиц пока продолжается.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.