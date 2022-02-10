Чижов: дипломатия всегда играла важнейшую роль в реализации национальных интересов России

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Дипломатия всегда играла важнейшую роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов России, заявил журналистам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов по случаю Дня дипломатического работника РФ.

"В этом году у нас не обычный День дипломата, а юбилейный: 20 лет назад мы впервые отмечали эту дату. Я считаю, что за эти 20 лет она утвердилась не просто как один из профессиональных праздников, но и на государственном уровне. Ибо дипломатия как внешнеполитический инструмент государства во все времена - в хорошие и плохие, в мирные и даже военные, как, например, в годы Великой Отечественной войны, - играла важнейшую роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов нашей страны, как бы она ни называлась", - отметил он.

"Мы в Брюсселе традиционно отмечали День дипломата, проводили приемы для коллег, партнеров, друзей из внешнеполитической службы Евросоюза. Мне, кстати, кажется, им весьма нравилось принимать участие в торжественных мероприятиях по такому поводу как представителям относительно недавно созданного ведомства, еще не имеющего своих глубоко укоренившихся традиций. Праздновали мы и сугубо неформально уже чисто нашим коллективом - душевно, с огоньком", - рассказал Чижов.

Он добавил, что пандемия налагает "определенные ограничения, поэтому в этом году крупных мероприятий не будет". "Будем надеяться, что 21-ю годовщину сможем отметить полноформатно", - сказал постпред.

Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси - Посольском приказе. Хотя отдельное ведомство появилось на Руси только в середине XVI века, взаимодействие с соседями страна начала выстраивать намного раньше. Уже с IX века Русь фигурирует как участник международных отношений в регионе, одним из ключевых визави в тот период была Византия. Именно с ней был заключен первый договорно-правовой акт Руси с иностранным государством - Договор "О мире и любви" 860 года. Во второй половине XVII века появились первые постоянные представительства Руси за рубежом.

Название "министерство" впервые стало применяться к российскому внешнеполитическому ведомству в 1802 году после реформы органов государственной власти и создания кабинета министров. Первым министром иностранных дел стал граф Александр Воронцов. В советский период для решения внешнеполитических задач был сформирован Наркомат по иностранным делам СССР, но в 1946 году было возвращено министерство, которое осталось и в постсоветской России.