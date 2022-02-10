Путин заявил о необходимости добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Повышение уровня напряженности в мире требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего - получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Он назвал актуальной работу по построению "справедливого и стабильного многополярного миропорядка". "Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - подчеркивает президент РФ.

Кроме того, как отметил президент, "в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка".

Поздравление дипломатов

В своем поздравлении глава государства пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы - доброго здоровья и всего наилучшего. Он выразил уверенность, что коллектив министерства "будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене".

По словам Путина, внешнеполитическое ведомство страны имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене. "И сегодня, опираясь на традиции прошлого, отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг", - указывается в поздравлении главы государства.

Путин подчеркнул, что во многом благодаря усилиям сотрудников МИД развиваются взаимовыгодные связи РФ с зарубежными партнерами на всех континентах. "Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное - играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны", - акцентировал внимание президент.

День дипломата был учрежден в РФ по указу главы государства в 2002 году. Дата приурочена к 10 февраля 1549 года, когда было создано специальное внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ.