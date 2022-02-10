Посол РФ: остановкой "Северного потока - 2" США нанесут вред германским компаниям

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов остановкой проекта "Северный поток - 2" в случае якобы возможного вторжения России на Украину прежде всего причинят вред германским компаниям и жителям ФРГ. Такое мнение выразил посол России в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном в четверг интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Тем самым администрация США в первую очередь нанесет ущерб германским фирмам и населению ФРГ", - отметил Нечаев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что в случае якобы возможного вторжения России на Украину "Северного потока - 2" "больше не будет". При этом дипломат подчеркнул, что "Северный поток - 2" является многосторонним экономическим проектом, в котором участвуют несколько европейских корпораций. "И он имеет беспроигрышный эффект: мы поставляем газ в Европу напрямую, по разумным ценам и в соответствии с долгосрочными контрактами на поставку и получаем за это деньги", - подытожил посол России в Берлине.

Нечаев напомнил, что Москва является надежным поставщиком, который уже более 50 лет поставляет природный газ в ФРГ. "Германия может стать центром распределения газа №1 в Европе", - продолжил посол, заметив, что "не всем это нравится". "Если США хотят поставлять в Германию сжиженный газ, который намного дороже, то ФРГ должна решить для себя, желателен ли этот вариант и окупится ли он", - заключил дипломат.

В понедельник Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели встречу в Вашингтоне. Глава Белого дома утверждал, что в случае вторжения России на Украину "Северного потока - 2" "больше не будет". Шольц же от прямого ответа на вопрос о судьбе газопровода ушел и заявил, что меры Запада будут "тесно согласованными". В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США и их союзники давно превратили "Северный поток - 2" в инструмент давления на Москву. Говоря о заявлениях некоторых стран Запада и США вокруг газопровода, Рябков назвал их "политическим цирком-шапито" и заявил о несамостоятельности стран Европы в определении собственных интересов.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

29 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.