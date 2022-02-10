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Протесты в Казахстане

Захарова: успех РФ в рамках миссии ОДКБ в Казахстане вызвал раздражение у Запада

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что между "западным коллапсом в Афганистане" и миссией ОДКБ прошло всего полгода

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Миротворческий успех России в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вызвал у западных стран ревность и раздражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Посмотрите на ситуацию в Казахстане, которая могла развернуться по любому сценарию. Это не просто государство, которое оказалось в беде, это государство, с которым у России наиболее протяженная граница, совместные семьи, бизнес, у нас общая история, это огромное количество вызовов в регионе, - сказала дипломат. - В рамках ОДКБ и, конечно, в своем национальном качестве Россия проявила не просто ответственный подход, выступила не только в роли настоящего друга и партнера, а профессионала с большим сердцем. Это, действительно, вызвало огромное раздражение [на Западе]".

Захарова обратила внимание, что между "западным коллапсом в Афганистане" и миссией ОДКБ прошло всего полгода. "У них та рана еще не зажила, и тут очередная удачная точечная миротворческая операция, которая как началась четко и слаженно, так и завершилась в установленные сроки. Четко и, главное, прозрачно", - отметила представитель российского дипведомства.

Теги
АфганистанКазахстанРоссияПротесты в Казахстане
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