Захарова: успех РФ в рамках миссии ОДКБ в Казахстане вызвал раздражение у Запада

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Миротворческий успех России в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вызвал у западных стран ревность и раздражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Посмотрите на ситуацию в Казахстане, которая могла развернуться по любому сценарию. Это не просто государство, которое оказалось в беде, это государство, с которым у России наиболее протяженная граница, совместные семьи, бизнес, у нас общая история, это огромное количество вызовов в регионе, - сказала дипломат. - В рамках ОДКБ и, конечно, в своем национальном качестве Россия проявила не просто ответственный подход, выступила не только в роли настоящего друга и партнера, а профессионала с большим сердцем. Это, действительно, вызвало огромное раздражение [на Западе]".

Захарова обратила внимание, что между "западным коллапсом в Афганистане" и миссией ОДКБ прошло всего полгода. "У них та рана еще не зажила, и тут очередная удачная точечная миротворческая операция, которая как началась четко и слаженно, так и завершилась в установленные сроки. Четко и, главное, прозрачно", - отметила представитель российского дипведомства.