Захарова: Запад не производит ничего интеллектуального для решения кризиса на Украине

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Страны Запада не производят никаких интеллектуальных или практических решений для урегулирования внутриукраинского кризиса, так как преследуют лишь сиюминутные цели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они ничего не производят, ни интеллектуального, ни практического, для разрешения или помощи в разрешении внутриукраинского кризиса. Они не могут выстроить эту стратегическую линию, которая, с одной стороны, обслуживала бы их интересы, в том числе долгосрочные, и при этом сохраняла бы мировой баланс, учитывала интересы, потому что это сложно", - сказала она.

Захарова объяснила, что тактика Запада связана с особенностями электорального цикла. "Это требует ресурсов, это требует и времени для реализации своих целей. А они понимают: уже чуть-чуть и сейчас начнется следующий электоральный цикл, законодатели будут биться за власть. Поэтому насколько можно придумать новую виртуальную историю, настолько они это делают", - добавила она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что в связи с этим "сиюминутные сегодняшние краткосрочные интересы являются приоритетными для них", поэтому для их обеспечения в ход идут любые средства.

"В первую очередь вот это самая информационная оболочка. Я не говорю "шелуха", потому что это не всегда, естественно, шелуха, но информационная сфера, которая заменяет конкретные действия, которая подменяет во многом для них суть вопроса и уж тем более решение проблем. Именно на это делается ставка. А дальше уже меняется градус от негатива, агрессии, прямых фейков или просто информационно-пропагандистского сопровождения", - подчеркнула Захарова.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.