Пресс-конференция Путина и Токаева по итогам переговоров в Москве. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, стороны планируют обсудить двусторонние отношения, торгово-экономическое взаимодействие и интеграционные процессы на евразийском экономическом пространстве. По прогнозу представителя Кремля, Путин и Токаев обменяются мнениями о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам.

Песков также подчеркивал, что Москва придает огромное значение визиту Токаева, поскольку Казахстан - важный партнер РФ.