Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия не планирует агрессивных действий по отношению к Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Нарышкина, "опасная ложь" о планах РФ по вторжению на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ.

Нарышкин заявил, что главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между киевской властью и Донбассом.

"Главная угроза для Украины - это внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками", - сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что урегулировать этот конфликт можно только дипломатическими способами.