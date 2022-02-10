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Кризис на Украине
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Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины

По словам главы СВР, "опасная ложь" о планах РФ по вторжению на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия не планирует агрессивных действий по отношению к Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Нарышкина, "опасная ложь" о планах РФ по вторжению на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ.

Нарышкин заявил, что главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между киевской властью и Донбассом.

"Главная угроза для Украины - это внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками", - сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что урегулировать этот конфликт можно только дипломатическими способами.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаРоссияКризис на Украине
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