{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Замглавы АП РФ заявил, что против России ведется идеологическая война

По словам Магомедсалама Магомедова, она направлена на общественно-политическую дестабилизацию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Информационная и идеологическая война, направленная на общественно-политическую дестабилизацию, ведется против России, заявил замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Он отметил, что вопрос изучения истории неразрыно связан с сохранением целостности страны. "К сожалению, против нашей страны в настоящее время ведется активная информационная и идеологическая война, деструктивная деятельность, направленная на формирование предпосылок для дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе в национальном, культурном, историческом аспектах", - сказал Магомедов.

В этой связи, по словам замглавы АП, необходимо помнить, что российское государство создавалось как единение народов и системообразующим звеном исторически являлся русский народ.

Теги
РоссияМагомедов, Магомедсалам Магомедалиевич
Кризис на Украине
Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины
По словам главы СВР, "опасная ложь" о планах РФ по вторжению на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ
Читать полностью