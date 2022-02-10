Замглавы АП РФ заявил, что против России ведется идеологическая война

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Информационная и идеологическая война, направленная на общественно-политическую дестабилизацию, ведется против России, заявил замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Он отметил, что вопрос изучения истории неразрыно связан с сохранением целостности страны. "К сожалению, против нашей страны в настоящее время ведется активная информационная и идеологическая война, деструктивная деятельность, направленная на формирование предпосылок для дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе в национальном, культурном, историческом аспектах", - сказал Магомедов.

В этой связи, по словам замглавы АП, необходимо помнить, что российское государство создавалось как единение народов и системообразующим звеном исторически являлся русский народ.