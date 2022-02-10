В ОДКБ заявили о сохранении угрозы эскалации на юго-востоке Украины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Существует угроза постоянной эскалации конфликта на юго-востоке Украины на фоне поставок вооружения Киеву со стороны западных партнеров. Об этом заявил в четверг на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он отметил, что "характерным показателем" воздействия Запада на строительство и развитие украинских вооруженных сил является их "приведение к стандартам НАТО".

"Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения, - указал начальник Объединенного штаба ОДКБ. - На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации".

Сидоров указал на то, что сейчас на Украине размещаются иностранные военнослужащие, представители американских и европейских частных военных компаний, активно задействуются объекты инфраструктуры, "систематически осуществляются полеты боевой и специальной, в том числе стратегической, бомбардировочной и разведывательной авиации".

Глава Объединенного штаба ОДКБ обратил внимание на принятый киевским руководством закон о национальном сопротивлении, а также указ президента страны Владимира Зеленского от 1 февраля об укреплении обороноспособности страны, согласно которому предусмотрено увеличение предельной численности ВС Украины в течение трех лет на 100 тыс. человек и создание 20 дополнительных военных бригад. "В 2022 году предполагается увеличить расходы на оборону и безопасность более чем на 30%, - продолжил он. - [Все это] свидетельствует об отсутствии у руководства страны стремления к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке".