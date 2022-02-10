Мособлдума согласовала кадровые перестановки в правительстве Подмосковья

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали назначение предложенных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым кандидатур на должности вице-губернатора и зампредов правительства Подмосковья.

"Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес на согласование в Московскую областную думу 4 кандидатуры для назначения на ряд должностей. Все кандидатуры хорошо известны по работе на руководящих должностях в правительстве Московской области и исполнительных органов государственной власти Московской области", - сказал в ходе заседания постоянный представитель губернатора регионе в Мособлдуме Александр Горбылев.

В ходе рассмотрения вопроса депутатами было согласовано назначение Ирины Каклюгиной на должность вице-губернатора Подмосковья. Ранее она работала зампредом правительства региона. В новой должности Каклюгина будет курировать вопросы социального развития населения, образования, спорта, туризма, культуры, государственного управления, информационных технологий и работу главного архивного управления Московской области.

Первым зампредом правительства Подмосковья стала Светлана Стригункова, которая до этого работала в регионе зампредом правительства-министром здравоохранения области. Также должность зампреда получила Анна Кротова, а Екатерина Зиновьева продолжит курировать инвестиционный блок в качестве зампреда правительства-министра инвестиций промышленности и науки региона.

Кадровые перестановки в Подмосковье

В понедельник, 7 февраля, Воробьев рассказал о масштабных кадровых перестановках в регионе. Помимо вышеупомянутых назначений, перемены коснулись информационного блока региона. Теперь в должности зампреда правительства это направление будет курировать Вячеслав Духин. Анастасия Звягина, занимавшая пост министра правительства по информационной политике, по словам губернатора, станет его советником. Согласно информации в правительстве региона, вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, которая занималась формированием и реализацией единой информационной политики в области, покинет свой пост по собственному желанию.

Также будут преобразованы управления и министерства. Так, Минкультуры региона и комитет по туризму будут объединены - обновленное ведомство возглавит действующий министр культуры Подмосковья Елена Харламова. Новым министерством информационных и социальных коммуникаций будет руководить Екатерина Швелидзе. Главное управление территориальной политики преобразуют в министерство.