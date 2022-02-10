Лавров заявил, что Россия готова к возобновлению энергетического диалога с Британией

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия готова к возобновлению работы межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня с Великобританией. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Глава МИД РФ отметил, что деловые круги двух стран ищут пути дополнительных взаимовыгодных вложений. "Конечно, закреплению этой тенденции, поддержке наших деловых кругов способствовало бы скорейшее возобновление деятельности межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня. Россия к возобновлению их работы готова", - сказал он.

Лавров также обратил внимание на стабильные показатели двустороннего товарооборота, который в январе - ноябре 2021 года превысил $24 млрд. Деятельность межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня была заморожена по инициативе Лондона в 2014 году.

Москва выступает за улучшение отношений с Лондоном, но эта позиция должна быть "улицей с двусторонним движением" и развиваться исключительно на основе равноправия и учета взаимных интересов, отметил министр иностранных дел. "Мы за нормализацию наших отношений, за их улучшение, за их возвращение в русло конструктивного развития. Разумеется, это возможно исключительно на основе принципов равноправия, уважения интересов друг друга, учета этих интересов друг друга. Избирательность, навязывание каких-либо условий, ультиматумы, угрозы - это все, конечно, путь в никуда. Отношения должны быть улицей с двусторонним движением", - указал глава российского дипведомства.

Лавров подчеркнул, что в настоящий момент взаимодействие двух стран "оставляет желать лучшего" и находится "на самой низкой отметке за многие и многие годы".