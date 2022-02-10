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Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные военные учения России и Белоруссии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022".

"Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь, в том числе о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и размещение российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции у наших британских коллег и других западных представителей", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияВеликобританияРоссияТрасс, Лиз
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