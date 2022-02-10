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Песков сообщил, что беседа Путина и Байдена пока не планируется

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президенты РФ и США могут принять решение оперативно созвониться

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в настоящее время не запланирован, но они могут принять решение оперативно созвониться. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока об этом речи не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о планах проведения телефонного разговора лидеров. Однако, продолжил Песков, "президенты могут весьма оперативно решить созвониться и обсудить текущие [вопросы]".

"Пока точной даты нет, но это может достаточно оперативно появиться в графике", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
В графике Путина в настоящее время нет разговора с королем Саудовской Аравии
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