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В графике Путина в настоящее время нет разговора с королем Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует в настоящее время телефонных контактов с королем Саудовской Аравии, в том числе для обсуждения сделки ОПЕК+. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящее время в графике президента нет никаких разговоров с королем Саудовской Аравии", - сказал он.

В целом, говоря о перспективах сделки ОПЕК+, Песков указал, что Кремль традиционно не комментирует эту тему, "этим занимается [вице-премьер Александр] Новак, и когда он посчитает возможным, необходимым, он предоставит информацию".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
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Пресс-секретарь президента отметил, что телефонный разговор может быть согласован в самое ближайшее время
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