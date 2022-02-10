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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Песков рассказал о подготовке ответа на реакцию США по гарантиям безопасности

Он будет окончательно сформулирован, когда президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым, отметил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы, но окончательно они будут сформулированы, когда президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами.

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"Основные контуры, они, конечно же, уже готовы. Президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона о нашем основном видении", - сказал представитель Кремля.

"Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства - тогда, когда он посчитает это необходимым", - добавил Песков.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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