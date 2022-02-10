В Латвии почтили память российских дипломатов в День дипломатического работника

РИГА, 10 февраля. /ТАСС/. День дипломатического работника России торжественно отметили в четверг в Латвии. Сотрудники посольства РФ во главе с послом Михаилом Ваниным почтили память российских дипломатов, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По случаю Дня дипломатического работника российские дипломаты возложили цветы к могиле сотрудницы генерального консульства СССР в Риге Екатерины Эглит (1892-1926), расположенной на одном из столичных кладбищ. Это захоронение совсем недавно было обнаружено и приведено в порядок посольством РФ в Латвии.

"Это, конечно, особенное событие быть сегодня здесь на ее могиле. Мы, к сожалению, еще не знаем всех подробностей о Екатерине Карловне. Мы начали работу, направленную на то, чтобы собрать максимально возможные сведения о том, кем она была, что здесь случилось, какую точно должность она занимала в генеральном консульстве СССР в Риге", - рассказал на церемонии посол РФ.

"Как мы понимаем, если на памятнике написано: сотрудник генерального консульства в Риге, это означает, что еще не было открыто полпредство СССР в Риге, то есть это было наше первое дипломатическое учреждение в Латвии и в Риге. По сути дела, самое начало дипломатических отношений между СССР и тогдашней Латвийской Республикой. Вечная память, спите спокойно, Екатерина Карловна! Будем о вас заботиться, приходить на вашу могилу и передавать эту традицию из поколения в поколение", - подчеркнул Ванин.

В разговоре с корреспондент ТАСС посол РФ в Латвии отметил важность в нынешней непростой международной ситуации обеспечить мир и безопасность. "Ситуация сложная, но дипломатическая служба всегда придерживается одной линии - обеспечить мир, безопасность прежде всего для нашей страны. И над этим дипломаты работают. Безопасность страны, ее международный авторитет - это главные задачи российской дипломатической службы, будем над этим трудиться не покладая рук. Мы оптимисты и верим в то, что можно всегда найти выход из любых сложных ситуаций", - сказал он.

После этого российские дипломаты направились в поселок Икшкиле, чтобы принять участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику легендарному советскому дипкурьеру Теодору Нетте (1896-1926), героически погибшему в перестрелке с бандитами в вагоне поезда на территории Латвии при защите дипломатической почты.