ЕС официально передал России свой коллективный ответ на письмо Лаврова по евробезопасности

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) официально передал России свой коллективный ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова европейским государствам по евробезопасности. Об этом сообщили в четверг ТАСС в постпредстве России при Евросоюзе.

"Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС", - сообщили в постпредстве.

В полученном ТАСС сообщении постпредства отмечается, что этот документ является ответом на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады и опубликованное 1 февраля.

"Йоннике Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности", - отметили в постпредстве.

Не комментируя утечки

Ни российское постпредство, ни внешнеполитическая служба ЕС не прокомментировали, насколько соответствуют тексту ответа Евросоюза публикации в газете Politico и агентства Bloomberg, которые в среду распространили основные тезисы этого документа со ссылкой на его проект.

По их информации, Евросоюз в ответ на предложения Москвы призывает Россию к деэскалации и продолжению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщает газета, в своем письме представители Евросоюза выразили готовность к продолжению диалога с Россией о мерах по укреплению безопасности. В частности, предлагается проводить переговоры на полях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку в отличие от НАТО в ОБСЕ входят все страны Евросоюза.

"Мы считаем, что ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения всеми заинтересованными сторонами проблем безопасности в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия - НАТО", - говорится в проекте документа.

Предложения России

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не объявлено.

После консультаций с США и НАТО глава МИД РФ направил свои предложения по вопросам европейской безопасности государствам Евросоюза.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.