Лавров сообщил, что глава МИД Великобритании проявила интерес к отношениям РФ и Китая

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров в Москве в четверг проявила интерес к развитию отношений между Россией и Китаем с учетом договоренностей, достигнутых на недавнем саммите в Пекине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи с британской коллегой.

"По просьбе госпожи министра я рассказал ей о наших отношениях с Китайской Народной Республикой, включая последние переговоры, которые состоялись в Пекине между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, - отметил руководитель российского дипведомства. - И рассказал о том, как мы выстраиваем наши связи с Китаем и по двусторонним каналам, и в рамках региональных и многосторонних структур: исключительно на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов, равноправия, без какого-либо подхода, который основывается на логике "ведущий и ведомый", каковой мы наблюдаем, в частности, в Североатлантическом альянсе".