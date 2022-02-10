Лавров: Запад пытается обмануть РФ в части своих обязательств по неделимости безопасности

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Страны Запада пытаются обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности и выдергивая из цельного пакета соглашений только право на альянс. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

По словам Лаврова, западные коллеги "как под копирку" выучили сейчас термин "деэскалация" и вставляют его в любом контексте в отношении России, требуя от Москвы проведения соответствующей "деэскалации" и призывая Россию выбрать путь дипломатии. "Мы целиком за дипломатию, - подчеркнул министр. - Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию. И Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года и Декларация Астаны 2010 года - это все продукты дипломатии, причем дипломатии на высшем уровне".

При этом реальным дестабилизирующим фактором на этом треке Лавров назвал позицию Запада. "Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия, - указал глава дипведомства. - Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности <…> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется".

Такой же избирательный подход западных стран доминирует, по словам Лаврова, и в отношении минских соглашений. "Естественно, [должно быть реализовано] решение проблем безопасности [на Украине], прекращение огня, амнистия, специальный статус Донбасса, реформы конституции в контексте децентрализации по согласованию с Донецком и Луганском, проведение выборов с Донецком и Луганском под эгидой ОБСЕ. И после всего этого [должно быть осуществлено] возобновление контроля украинских властей на границе на всем ее протяжении, - отметил он. - Из этого всего пакета выдирается только последнее <…> Берется только выгодный для киевского режима пункт о возобновлении контроля над границей, но этот-то пункт минских соглашений, одобренных СБ ООН, обусловлен всем остальным. А всего остального Киев делать не хочет и публично об этом заявляет".