Лавров сравнил заявления Киева о диалоге с Донбассом с пропагандой Геббельса

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Заявления Киева о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском не предусмотрен минскими соглашениями, не уступают геббельсовской пропаганде. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Это уже точно совершенно школа Геббельса, а может, даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено СБ ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, - это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", - сказал он.