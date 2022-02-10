Лавров: требование Лондона отвести войска России на ее территории вызывает сожаление

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Требование Лондона, чтобы Россия отвела войска на ее собственной территории, вызывает сожаление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Никакой другой интонации [на встрече] мы не слышали. Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. Это вызывает сожаление как минимум", - отметил руководитель МИД РФ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.