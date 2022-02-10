Путин и Токаев начали переговоры в Кремле

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле.

При встрече лидеры обменялись рукопожатиями, обнялись и заняли места в креслах у камина. На прошлой неделе в таком формате проходила встреча Путина с президентом Аргентины Альберто Фернандесом (3 февраля). С премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (1 февраля) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном (7 февраля) президент разговаривал в этом же кабинете, но сидя на внушительном расстоянии за овальным столом.

Для Путина и Токаева это первая личная встреча после январских событий в Казахстане, когда в ряде городов страны прошли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки и погромы, и когда в республику по просьбе президента Казахстана временно вводились миротворческие силы ОДКБ. Тогда главы государств несколько раз общались по телефону и участвовали по видеосвязи в саммите организации. По оценке властей республики, этот опыт продемонстрировал жизнеспособность, эффективность ОДКБ и ее способность к оперативным действиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозировал, что Путин и Токаев обсудят двусторонние отношения России и Казахстана, экономическое взаимодействие, интеграционные процессы на евразийском экономическом пространстве. Представитель Кремля также говорил, что лидеры обменяются мнениями о ситуации в близлежащих регионах и по региональным конфликтам. Песков сообщал, что по итогам переговоров президенты выступят с заявлениями для прессы.