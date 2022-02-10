Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарт Токаеву, открывая в четверг переговоры в Кремле.

"Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий", - отметил Путин.

Ситуация в Казахстане восстановилась, страна твердо стоит на ногах благодаря усилиям руководства республики, отметил президент РФ.

"Ситуация восстановлена", - сказал глава российского государства. Он напомнил, что "Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии со статьей четвертой Договора подставила плечо Казахстану". "Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге, народу Казахстана, правоохранительные органы, вооруженные силы", - подчеркнул Путин.

"Знаю, что придется теперь немало усилий приложить для того, чтобы даже восстановить все, что было потеряно на фоне этих событий, но Казахстан тем не менее уверенно, твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается", - обратился президент РФ к Токаеву.