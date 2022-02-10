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Кризис на Украине
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Козак прибыл в Берлин на переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

Как сообщил источник в российской делегации, встреча замруководителя администрации президента РФ с представителями Германии, Франции и Украины состоится в резиденции МИД ФРГ

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в германскую столицу, где в четверг пройдут переговоры советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом сообщил источник в российской делегации.

Встреча Козака с коллегами - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером, дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком - состоится на вилле Борзиг, в резиденции МИД ФРГ.

Предыдущие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проведенная в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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