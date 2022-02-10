Глава британского МИД призвала отвести российские войска от границы с Украиной

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала власти России отвести войска от границы с Украиной.

"Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу", - заявила она в четверг по итогам состоявшихся в Москве переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. -"Министр Лавров сегодня сказал мне, что у России нет планов по вторжению на Украину. Однако мы хотели бы, чтобы эти слова были подкреплены реальными действиями", - сказала глава Форин оффиса.

Отвод войск Трасс назвала условием для успеха дипломатических усилий между Москвой и Западом. "Если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз. Если мы будем идти по пути дипломатии <...>, то есть надежда на лучшее будущее", - сказала она.

Лавров в свою очередь подтвердил, что "именно это госпожа министр и говорила все два часа" за закрытыми дверями. "Никакой другой интонации мы не слышали, требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы, это вызывает сожаление как минимум", - добавил российский министр.

Об укреплении НАТО

Трасс также упомянула укрепление обороны НАТО в сложившейся ситуации. "В ответ на действия России и угрожающее поведение РФ на границе с Украиной Великобритания совместно с нашими союзниками по НАТО предпринимает шаги по укреплению обороны. Эти шаги носят исключительно оборонительный характер, а НАТО - это оборонительный альянс. Это правильный подход, но было бы конечно лучше, если бы Россия предприняла шаги по деэскалации и такие меры с нашей стороны были бы не нужны", - сказала Трасс.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.