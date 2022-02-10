Лавров: войска России после учений всегда возвращаются домой в отличие от войск НАТО

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские войска после учений всегда возвращаются домой в места постоянной дислокации, тогда как войска НАТО после маневров в странах Балтии и Черного моря, как правило, остаются на территории этих стран. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

"В отличие от учений на своей территории, которые проводит Россия и после которых войска возвращаются в казармы, те войска, которые далеко за пределами территории и Великобритании, и США, и Канады направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Черного моря, - эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой", - отметил он.

"Мы об этом тоже сегодня говорили, но госпожа министр, в общем-то, достаточно доходчиво объяснила, что это нас не касается, а вот российские войска на российской территории - это главная озабоченность Лондона, и лозунг деэскалации является объединяющим фактором для всего западного сообщества", - обратил внимание Лавров.

Коснувшись призывов к России осуществить некий "значимый жест" для разрядки ситуации, глава российского дипведомства подчеркнул: "Сначала нужно доказать, что мы эту ситуацию "зарядили", что мы ее нагнетаем и что мы делаем что-то, что не касается нашего суверенитета и нашего суверенного права действовать на своей собственной территории".