Россия не возражает против подключения США к процессу внутриукраинского урегулирования

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москва понимает потенциал влияния Вашингтона на Киев в вопросе реализации Минских соглашений и не имеет принципиальных возражений против подключения США к процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя инициативу Киева о создании переговорной площадки в формате Украина - Россия - США.

"Не имеем принципиальных возражений против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта. Понимаем, что США обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению минских договоренностей", - указал замминистра.

Дипломат напомнил, что о намерении добиваться от Украины реализации минского Комплекса мер заявлял и президент США Джо Байден во время своих контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. "Хочется верить, что ему удастся сдержать свое слово. Разумеется, возможное подключение США должно иметь положительную "добавленную стоимость". В противном случае, толку от него не будет", - подчеркнул он.

При этом Руденко обратил особое внимание, что центральной переговорной площадкой "по поиску выхода из затянувшегося кризиса на Украине" остается минская Контактная группа, предназначенная для выработки решений путем прямого диалога между сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском - при посредничестве ОБСЕ и России. "Все остальные форматы выполняют лишь вспомогательные функции", - резюмировал он.