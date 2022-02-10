Россия не исключает эвакуацию дипломатов из Украины для защиты от провокаций

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия не исключает возможность эвакуации дипломатов из Украины для защиты от возможных провокаций со стороны киевского режима и третьих стран. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Замминистра обратил внимание, что США и ряд западных стран недавно объявили об эвакуации персонала своих посольство из Киева. "Очевидно, это связано с тем, что наши западные коллеги, видимо, знают нечто такое, что нам неизвестно, либо что-то готовят. В этой ситуации оставляем за собой право также принять необходимые меры по обеспечению безопасности наших дипломатов на Украине, их защиты от возможных провокаций киевского режима или третьих стран, вплоть до организации эвакуации на родину", - отметил Руденко.

Он напомнил, что МИД России опроверг слухи о якобы эвакуации российских дипломатов из Украины, которые появились почти месяц назад в американском издании The New York Times. "На самом деле американцы выдали за "эвакуацию" и традиционные новогодние праздники", - добавил высокопоставленный дипломат.

В конце января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. В Госдепартаменте тогда уточнили, что американским гражданам рекомендовано не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий". Гражданам США "следует рассмотреть вопрос об отъезде", используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта, также подчеркивалось в опубликованном внешнеполитическим ведомством заявлении.