МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия готова поделиться своим богатым опытом пограничного размежевания с Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Россия готова поделиться с Бишкеком и Душанбе своим опытом пограничного размежевания. Он у нас богатый. Особенно с их общим соседом - Казахстаном", - сказал замминистра.

Руденко подчеркнул, что обстановка на киргизско-таджикской границе в Ферганской долине остается неспокойной, что вызывает у России самую серьезную тревогу. "Последовательно выступаем за решение всех возникающих там споров исключительно мирными средствами: неукоснительное соблюдение договоренностей о прекращении огня, отвод сил и военной техники, недопущение разжигания межнациональной розни, в том числе в СМИ", - добавил он.

По его словам, первопричина очевидна. "Пока не будет решена проблема делимитации и демаркации границ, рецидивы столкновений исключать нельзя. Несогласованные границы несут в себе и другую опасность - проникновение радикальных экстремистских группировок, члены которых вербуют в свои ряды социально уязвленное население", - указал Руденко.

Замглавы МИД РФ также отметил, что ОДКБ поддерживает стремление Киргизии и Таджикистана к урегулированию всех спорных вопросов в духе союзничества и добрососедства, заложенных в основе деятельности этой организации.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет почти 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 2/3 линии прохождения рубежа. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.