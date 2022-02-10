Песков: пока рано говорить на тему участия Путина в саммите АТЭС в США в 2023 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не готов сказать, будет ли президент РФ Владимир Путин очно участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в США в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет возможности что-то сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос, поедет ли российский лидер на этот саммит в Соединенных Штатах.

В четверг Белый дом подтвердил, что в 2023 году США примут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В ноябре одна из экономик АТЭС заблокировала предложение провести в 2023 году встречу на высшем уровне в Соединенных Штатах. Вашингтон отказался подтверждать, кто именно из участников объединения на тот момент "не присоединился к консенсусу".

Ближайший саммит АТЭС, согласно планам, состоится в Таиланде в ноябре 2022 года. Власти королевства надеются, что Путин сможет посетить мероприятие очно.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".