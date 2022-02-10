Посол РФ в Греции возложил цветы к могилам российских дипломатов в Пирее и Афинах

АФИНЫ, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в Греции Андрей Маслов возложил в четверг цветы к могилам трех консулов Российской империи на участке русского некрополя на муниципальном кладбище Анастаси в городе-порте Пирей, а также к могилам последнего посланника Российской империи в Греции Елима Демидова и его супруги Софии Демидовой (урожденной графини Воронцовой-Дашковой), которые находятся у храма Святой Живоначальной Троицы в центре Афин.

После возложения цветов посол напомнил российским журналистам, что 10 февраля отмечается День дипломатического работника и по сложившейся практике одним из элементов праздничных мероприятий является возложение цветов на могилы русских дипломатов, упокоившихся на греческой земле. "С утра я ездил в Пирей на муниципальное кладбище, где возложил цветы к могилам наших трех генеральных консулов, которые там похоронены, а сейчас у стен церкви Живоначальной Троицы возложил цветы к могилам последнего русского посланника в Греции Элима Павловича Демидова и его супруги. Программа мероприятий предусматривает тоже и некоторые другие элементы. Понятно, что из-за карантинных ограничений все это происходит в несколько урезанном формате. Но тем не менее праздник наш коллектив здесь отмечает", - сказал Маслов.

Елим Павлович Демидов, сын промышленника Павла Павловича Демидова и княгини Марии Мещерской, унаследовавший от отца, помимо заводов, титул князя Сан-Донато по названию их имения в Италии, родился в 1868 году в Вене. После окончания Императорского Александровского лицея поступил на службу в МИД. Служил в российских посольствах в Лондоне, Мадриде, Копенгагене и Вене. В 1912-1917 годах являлся посланником при греческом королевском дворе. После Октябрьской революции отказался от своего поста и был почетным атташе Югославии в Греции. В дальнейшем проживал в Афинах, где умер в 1943 году и был похоронен в приходе русской православной церкви у храма Святой Живоначальной Троицы.

Супруга - Софья Илларионовна Демидова - пережила его на десять лет и была похоронена рядом с ним. В годы советской власти могилы Демидовых пришли в некоторое запустение, однако несколько лет назад захоронение было приведено в порядок благодаря стараниям российских дипломатов.

Вклад русской королевы эллинов

Русский некрополь в Пирее был основан русской королевой эллинов Ольгой (1851-1926). Ольга Константиновна, племянница российского императора Александра II и внучка императора Николая I, стала супругой короля Греции Георга I и королевой эллинов после обретения Грецией независимости в XIX веке. На кладбище в Пирее в основном похоронены моряки с русских эскадр, погибшие в 1903-1905 годах, однако первое российское захоронение появилось там еще в 1844 году.

В 1980 году тут был воздвигнут храм Святой Ольги с помощью русской церкви Святой Троицы в Афинах, прихожан и жертвователей. Надписи на стенах храма и на могильных плитах напоминают о русских героях, погибших на кораблях в боях за Россию и в поддержку независимости Греции. На кладбище похоронены также три генеральных консула Российской империи в Пирее: Михаил Акимович, Александр Троянский и Иван Хаджи-Лаззаро.