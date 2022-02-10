"Разговор немого с глухим". Главы МИД России и Великобритании обсудили противоречия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Часть персонала российских дипломатических представительств на Украине может на время покинуть страну после эвакуации дипломатов некоторых стран Запада. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров после двухчасовых переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.
По словам Лаврова, стороны не пришли к согласию по таким ключевым вопросам, как безопасность в Европе и ситуация на Украине, и в итоге получился "разговор немого с глухим". Позиции министров настолько соответствовали всем предыдущим заявлениям, что закрытую часть переговоров можно было спокойно транслировать в прямом эфире, отметил он.
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"Разговор немого с глухим"
Россия вновь подробно разъяснила свою позицию по Украине, но ее доводы "в общем-то упали на неподготовленную почву", констатировал Лавров: "Это примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег <...>".
Москва и Лондон, отметил он, даже по-разному трактуют минские соглашения, хотя "это все записано черным по белому". Заявления же Киева о том, что эти договоренности не предусматривают прямой диалог с Донецком и Луганском, российский министр и вовсе назвал "школой Геббельса".
Британский министр на переговорах вновь потребовала "убрать российские войска с российской территории", поскольку они якобы представляют опасность для Украины. В этом контексте ее интересовали детали учений в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии, которые в западных СМИ часто увязывают с гипотетическим вторжением, и Лавров предположил, что возвращение российских войск домой после завершения маневров Запад назовет своей дипломатической победой.
Западные страны, по словам главы МИД РФ, вовсе не интересуются мнением украинского президента Владимира Зеленского, который нужен им, чтобы выводить Москву из равновесия, и издержками для Киева от "всех этих вот всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств". "Мы <...>, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", - сказал Лавров.
Призывы к серьезности
Лавров рассказал Трасс о российских подходах по гарантиям безопасности и подчеркнул заинтересованность Москвы в получении конкретной реакции на свои инициативы от каждой из стран Запада. "Но, как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны ЕС хочет сделать такую коллективную беседу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Убежден, что в этом случае разговор у нас не получится <...>", - отметил он.
Россия, по его словам, рассчитывает, что в "серьезных вопросах, которые связаны с европейской безопасностью", стороны будут "немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой в расчете на очередные какие-то электоральные приключения".
Британский министр напомнила, что у Североатлантического альянса есть предложения для Москвы, но касаются они работы в рамках Совета Россия - НАТО, "чтобы повысить транспарентность и добиться большего доверия, например, по конфигурации военных сил". Она повторила, что у российской стороны остается возможность "придерживаться дипломатического пути урегулирования" ситуации вокруг Украины, в противном случае ей придется столкнуться с санкциями, в том числе против "Северного потока - 2".
Отношения Москвы с Лондоном, признал Лавров, находятся "на самой низкой отметке за многие и многие годы". Россия выступает за их улучшение, но на основе "принципов равноправия, уважения интересов друг друга, учета этих интересов", и готова, в частности, возобновить работу межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня, замороженную в 2014 году.
Кроме того, страны могут сотрудничать и по вопросу возобновления иранской ядерной сделки: глава МИД РФ отметил, что в этой сфере у них есть взаимопонимание.
Власти Великобритании в премьерство Бориса Джонсона (именно он стал последним руководителем Форин оффиса, посещавшим Москву до Трасс) не раз заявляли, что выступают за улучшение отношений с Россией, но если та изменит свое поведение. О надеждах на потепление в Лондоне говорили и перед визитом Трасс. Она по итогам встречи выразила надежду на продолжение переговоров с Москвой, и они действительно продолжатся уже в эту пятницу, когда в РФ приедет британский министр обороны Бен Уоллес.