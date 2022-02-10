"Разговор немого с глухим". Главы МИД России и Великобритании обсудили противоречия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Часть персонала российских дипломатических представительств на Украине может на время покинуть страну после эвакуации дипломатов некоторых стран Запада. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров после двухчасовых переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

По словам Лаврова, стороны не пришли к согласию по таким ключевым вопросам, как безопасность в Европе и ситуация на Украине, и в итоге получился "разговор немого с глухим". Позиции министров настолько соответствовали всем предыдущим заявлениям, что закрытую часть переговоров можно было спокойно транслировать в прямом эфире, отметил он. ТАСС собрал ключевые итоги первого с 2017 года визита британского министра иностранных дел в Москву. "Разговор немого с глухим" Россия вновь подробно разъяснила свою позицию по Украине, но ее доводы "в общем-то упали на неподготовленную почву", констатировал Лавров: "Это примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег <...>". Москва и Лондон, отметил он, даже по-разному трактуют минские соглашения, хотя "это все записано черным по белому". Заявления же Киева о том, что эти договоренности не предусматривают прямой диалог с Донецком и Луганском, российский министр и вовсе назвал "школой Геббельса".

Британский министр на переговорах вновь потребовала "убрать российские войска с российской территории", поскольку они якобы представляют опасность для Украины. В этом контексте ее интересовали детали учений в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии, которые в западных СМИ часто увязывают с гипотетическим вторжением, и Лавров предположил, что возвращение российских войск домой после завершения маневров Запад назовет своей дипломатической победой. Западные страны, по словам главы МИД РФ, вовсе не интересуются мнением украинского президента Владимира Зеленского, который нужен им, чтобы выводить Москву из равновесия, и издержками для Киева от "всех этих вот всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств". "Мы <...>, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", - сказал Лавров. Призывы к серьезности Лавров рассказал Трасс о российских подходах по гарантиям безопасности и подчеркнул заинтересованность Москвы в получении конкретной реакции на свои инициативы от каждой из стран Запада. "Но, как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны ЕС хочет сделать такую коллективную беседу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Убежден, что в этом случае разговор у нас не получится <...>", - отметил он. Россия, по его словам, рассчитывает, что в "серьезных вопросах, которые связаны с европейской безопасностью", стороны будут "немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой в расчете на очередные какие-то электоральные приключения".

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