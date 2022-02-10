Захарова заявила, что Лавров на встрече с Трасс пытался вывести Лондон на чистую воду

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс пытался вывести на чистую воду британскую сторону в вопросах об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и инциденте с блогером Алексеем Навальным. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в четверг.

По словам Захаровой, пресс-конференция Лаврова и Трасс принесла две сенсации. "Слова "новичок", "Скрипаль" и "Навальный" звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Сергея Лаврова, который на этих примерах выводил англосаксов на чистую воду. Британская сторона предпочла этих тем не заметить", - указала дипломат.

Лавров на пресс-конференции сообщил, что привлек внимание британской коллеги к отсутствию доказательств причастности России к убийству Александра Литвиненко, отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и инциденту с блогером Алексеем Навальным. "Сегодня мы много говорили о том, что нужно как-то на основе фактов выстраивать нашу работу, иначе это будет пропагандой чистой воды. К сожалению, фактов мы никаких не услышали, более того, никакой реакции на нашего заявление о необходимости все-таки как-то обосновывать хоть чем-нибудь обвинения в адрес России мы тоже не услышали", - сказал глава МИД РФ.

"А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашел с любимых Западом "химоружейных козырей". Но, как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера", - продолжила Захарова.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что британский министр Лиз Трасс не стала опровергать, что хакерская группировка "Анонимус" опубликовала подлинные документы Форин оффиса, в которых идет речь о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО через британские дипмиссии и структуры BBC и Thomson Reuters. "В ответ на соответствующий вопрос СМИ гостья с туманного Альбиона дважды заявила, что британское посольство действует "добросовестно", содействуя развитию российско-британских связей в сферах "культуры, математики и науки", - отметила дипломат.