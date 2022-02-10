Нарышкин заявил, что СБУ и ВС Украины готовят провокации на линии разграничения в Донбассе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "Белых касок" в Сирии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в опубликованном в четверг интервью газете "Московский комсомолец" .

"Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "Белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен", - сказал он.

По словам Нарышкина, соответствующие приготовления "идут полным ходом" и их не скрыть. "Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения, - продолжил он. - Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов".

Как отметил директор СВР, "лишь под условием проведения встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Париже кабинет министров Украины решил временно отозвать из Рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". "Этот документ эксперты называют правовым "фиговым листком", прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их зачистку по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает минские соглашения", - подчеркнул он.

Обвинения в адрес России в агрессивных планах по отношению к Украине огульны, заявил Нарышкин. "Никаких планов "вторжения" не было и нет. И все, что вокруг этого происходит, - хорошо срежиссированная провокация. Мы знаем ее авторов и видим, какими силами и средствами продолжает множиться эта злонамеренная и очень опасная ложь", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что мешает восстановлению добрососедских отношений с Украиной, Нарышкин указал: "Если кратко, то это неспособность договариваться киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе государственного переворота 2014 года. И президент, и Рада как будто бы уже не могут принимать самостоятельных решений", - отметил он.

По словам Нарышкина, возникает ощущение, что они "покорно идут на поводу у националистов и западных наставников". "А те и другие очень активно подталкивают главу государства Владимира Зеленского к окончательному отказу от минских соглашений, развязыванию военных действий в Донбассе. Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт", - заключил он.