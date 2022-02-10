Казахстан и РФ подписали документы в сфере образования, транспорта, цифровизации и космоса

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Документы в сфере образования, транспорта, цифровизации, космоса и подготовки специалистов в атомной энергетике подписаны по итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"По итогам переговоров подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Отмечено, что во время встречи лидерами Казахстана и России особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. "С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе "Болашак", - пояснили в пресс-службе.

Всего было подписано 11 документов. Среди них меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по обмену опытом в области цифровизации; меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Казахстана. Также подписан ряд меморандумов о взаимопонимании между казахстанским акционерным обществом "Центр международных программ" и рядом российских вузов.