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Нарышкин: ответные санкции РФ против Запада полностью легитимны, это защита от агрессии

Говоря о санкционной политике западных стран по отношению к РФ, Китаю, Венесуэле, другим государствам, директор Службы внешней разведки отметил, что ее "нельзя трактовать иначе как оружие геополитической борьбы"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ответные санкции России в отношении Запада полностью легитимны, это форма защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".

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"Ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", - сказал он.

Говоря о санкционной политике западных стран по отношению к России, Китаю, Венесуэле, другим государствам, Нарышкин отметил, что ее "нельзя трактовать иначе как оружие геополитической борьбы". "Эти так называемые санкции являются, по сути, актами экономической агрессии. Цель у них - добиться изменений в политике других государств к своей выгоде, нанести экономический ущерб, сдержать социально-экономическое развитие. Под шумок можно выстроить конкурентные преимущества для "своих" экономик и экономических субъектов", - заключил он.

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