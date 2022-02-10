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Нарышкин считает, что война не в интересах народов Украины и России

Директор СВР заявил, что последствия для всех при любом раскладе будут тяжелые

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Последствия конфликта, который может вспыхнуть из-за действий украинской власти, будут тяжелыми для народов России и Украины. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в опубликованном в четверг интервью газете "Московский комсомолец".

"Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта. Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", - сказал директор СВР.

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаРоссия
Молния
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