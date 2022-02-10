Нарышкин: оценки спецслужбами США событий в мире политизированы и не отражают реалий

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Оценки спецслужб США в отношении актуальных событий в мире, которые фигурируют в СМИ, носят политизированный характер и не отражают реалий. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в опубликованном в четверг интервью газете "Московский комсомолец".

"Как показывает практика, те оценки американских спецслужб относительно актуальных событий в мире, которые попадают в СМИ, носят политизированный характер. Они не отражают существующих реалий", - сказал он, комментируя "некие разведданные спецслужб США", которые все чаще фигурируют в СМИ.

В этой связи Нарышкин обратил внимание, как осенью 2021 года "арсенал пустых обвинений стал иссякать" и страны Европы усомнились в "приготовлении России к вторжению на Украину". "И вот тогда в США появились на свет некие сверхсекретные разведданные, что Россия, "возможно, готовится к нападению на Украину". B них не содержалось и не содержится никакой конкретики, - продолжил он. - Все эти методы, увы, не новы".

Директор СВР напомнил, как в феврале 2003 года тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, показав "пробирку с белым порошком в доказательство того, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения". "Это, как известно, послужило поводом к началу агрессии США с известными трагическими последствиями для Ирака. Привело к дестабилизации всего Ближнего Востока, разрушению экономик, хаосу и гибели множества невинных людей, - отметил он. - A весной 2004 года Пауэлл признал, что в своем докладе опирался на информацию ЦРУ. При том что источники американской разведки оказались "неточными, неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение". Тем не менее пробирка послужила поводом к нарушению США Устава OOH и попранию норм международного права".

По словам Нарышкина, практика показывает, что "схема со ссылкой на некие разведданные" давно практикуется США "на постоянной основе". "Вспомним Югославию, интервенцию в Ливии в 2011 году, в Сирии в 2014 году. Из последнего: чего стоит "афганская эпопея". По телевизионным каналам мы наблюдали фактическое бегство американцев из страны. Афганцы цеплялись за шасси улетающих бортов США и падали с километровой высоты. Сейчас уже известно, что причина та же - ошибки американской разведки, которая провалилась в анализе прочности режима Ашрафа Гани (Гани занимал должность президента Афганистана с 2014 года, покинул республику после того, как 15 августа 2021 года талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул - прим. ТАСС)", - резюмировал директор СВР.